İzmit'e 4 yeni iş makinesi

İzmit Belediyesi satın alma sürecini tamamladığı 4 yeni iş makinesi daha İzmit halkına kazandırdı. KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiğinde araç kiralamalarını sonlandırarak rant dönemini bitireceğini söyleyen fakat meclis çoğunluğu olmaması nedeniyle engellerle karşılaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, mücadelesiyle İzmit Belediyesi filosuna 4 yeni iş makinesi daha eklendi. Böylelikle İzmit Belediyesi araç filosu gücüne güç kattı.

YENİ İŞ MAKİNELERİ İZMİT SOKAKLARINDA

İzmit Belediyesi tarafından satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından araç filosuna katılan 4 yeni iş makinesi İzmit halkı için sokaklarda olacak. 4 yeni iş makinesi, imar yolu ve kadastro yolu açımlarında, yollara malzeme dökümlerinde, asfalt ve parke yolu yapım öncesi zemin tesviyelerinde ve imar mevzuatına aykırı metruk binaların yıkımlarında kullanılacak.