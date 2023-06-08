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İzmit Çilek Köyü’nde muhteşem hasat

GÜNDEM 08.06.2023, 09:34
İzmit Çilek Köyü’nde muhteşem hasat

İzmit Belediyesinin, geçtiğimiz Ekim ayında atıl durumundan kurtararak Çayırköy Mahallesi’nde oluşturduğu Çilek Köyü’ndeki ilk hasat halkın yoğun katılımıyla yapıldı. Hasadın tüm geliri kız çocuklarının eğitimde kullanılacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde yıllardır atıl bırakılan 12 dönümlük araziye geçtiğimiz Ekim ayında 25 bin çilek fidesi dikmişti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından ekilen fidelerden büyüyen çilekler ilk hasat için hazır hale geldi.

İyi tarım uygulamalarının kullanıldığı bahçeden çilek almak isteyen vatandaşlar, Çayırköy’deki bahçeye gelip istedikleri gibi hasat yapıp topladıkları çilekleri satın alabilecek.

Hasat programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Kocaeli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz, STK temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. Kaldırılan servislerin dışında özel araçlarıyla da bölgeye gelen İzmitliler, yüzlerce metre araç kuyruğu oluşturdu.

Başkan Hürriyet, öncelikli işlerinin belediyeye ait ne kadar kullanılmayan tarım arazisi varsa bu bölgenin doğa şartlarına uygun şekilde ekip biçmek olduğunu belirterek, "Bu bir farkındalık ve aynı zamanda da halkla bir paylaşma olsun istedik. Bu arazi de geçmişte kullanılmayan ve göreve geldiğimizde ekmeye başladığımız bir arazi. Burada önce Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz mısır ekmişti. Kocaman bir tarla burası ve çok ciddi bir mısır ekimi yaptık burada. Buradan hasat ettiğimiz mısırları silaja dönüştürdük. Hayvancılıkla uğraşan çiftçimize, köylümüze kendi emeğimizle ürettiğimiz mısır silajlarını ücretsiz bir şekilde verdik" dedi.

Ürünlerin bereketliliğine dikkati çeken Başkan Hürriyet, "Hatta  o zor deprem günlerinde buradaki ürünlerin yarısını bölgeye gönderdik. Oradaki köylümüze, çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza nasip oldu. Çok şükür İzmitli üreticinin bir armağanı, bir katkısı oldu depremzedelere. Bu vesileyle de katkısı olan bütün arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Mısırları bitirdikten sonra tarla boş kalmasın dedik. Çilek köyü yapalım istedik. Çilek hem de sezonunda evde aileyle hep birlikte afiyetle yediğimiz bir ürün. Kentin coğrafyasına uygun kente de yakışan bir ürün. Aslında biz uzun zamandır bu çilek tarlasından çilek hasat ediyoruz. Bu hasattan elde ettiğimiz ürünleri sosyal tesislerimizde ve kafelerimizde satışa sunuyoruz. Kendi şirketimiz üzerinden uygun fiyatlı şekilde halkımız zaten temin edebiliyordu. Bir kısmını da Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz takdim etti" diye konuştu.

Bu kez bu hasadın bir başka farkındalık oluşturmasını istediklerini anlatan Başkan Hürriyet, "Arkadaşlarımızın verdiği emek daha da büyüsün. Hem tarıma hem eğitime, hem kız çocuklarının okumasına hem de üretime dikkat çekiyoruz. Burası sürekli ürün veren bir tarla. Tarlamız 5 dönüm. 25 bin fide ektik buraya. Biz haftanın belirli günlerinde ürünlerimiz çoğaldıkça yine bugünkü gibi servis kaldıracağız. Hafta içi ve hafta sonu peyderpey günde 2 sefer olmak üzere servislerimiz devam edecek. Çileklerimiz oldukça duyuracağız. Bu etkinlik çocukların toprakla buluşması açısından da çok önemli. O yüzden de onları toprakla buluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarıyla gelen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradan gelecek gelirle kız çocuklarının okumasına da destek vereceğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Şirketimiz üzerinden satışımızı gerçekleştireceğiz. Bu çilekler ilaç olmadan, doğal üretim.  Piyasa fiyatlarının altında tutuyor arkadaşlar fiyatlarımızı. Hasadımız hayırlı olsun, bol bereketli olsun” dedi.

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