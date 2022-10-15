İzmit Cebesoy Sokak'ta anlayış değişiyor

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün Cebesoy Sokak’ta yaptığı çalışmalar vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların konfor alanlarını arttırmak ve kente daha güzel bir görünüm sağlamak adına çalışmalarına devam eden Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, kentin en işlek bölgelerinden birisi olan Cebesoy Sokak için kolları sıvadı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz günlerde başlamış olduğu yenileme çalışmaları sonrasında İzmitlilere modern, konforlu ve ışıl ışıl yeni bir alan daha kazandırılmış olacak.

“BİTİNCE ÇOK GÜZEL OLACAK”

Ekiplerin yaptığı bu çalışmalar ise vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından ‘Bir anlayış değişiyor, bitince çok güzel’ olacak diye paylaşım yapan vatandaşlar, daha önce çalışması biten Rauf Orbay Sokak’ta olduğu gibi Cebesoy Sokağı’nda kente ayrı bir hava katacağı görüşünde birleşti.