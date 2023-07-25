İzmit buğday balyalarını üreticilerle paylaşacak

Tarımsal kalkınma adına toprağın zenginliğinden yararlanmaya devam eden İzmit Belediyesi, Kozluca Mahallesi’nde buğday saplarından elde edilen balyaları İzmitli üreticilerle paylaşacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Yerel Buğdayı Destekleme Projesi kapsamında Kozluca Mahallesinde toprakla buluşturduğu Nusrat cinsi buğdayların hasadını geçtiğimiz hafta yapmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirilen hasat sonrası, buğday saplarından balya üretimine de hız kesmeden başlandı.



24 dönüm üzerine ekili olan buğday hasadı sonrası buğday saplarını da balya yapmaya devam eden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ürettiklerini çiftçilerle paylaşacak. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, balyaları ilerleyen zamanlarda İzmitli üreticilere dağıtacak.