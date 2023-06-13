İzmit bu yıl da et bağışlarına aracı oluyor

İzmit Belediyesi, bu sene de Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere et bağışlarını alacakKOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramı’nda Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan İzmit Belediyesi, kurban eti bağışı yapmak isteyen tüm vatandaşları Kurban Bayramı boyunca Gıda Bankası ve Aşevi’ne bekliyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı’nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuracak. Kurban Bayramı’nda 4 gün boyunca hayırseverlerin bağışlayacağı etleri kabul edecek olan İzmit Belediyesi, bağışlanan etleri daha öncesinde uzmanlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileleri eşit bir şekilde pay edecek. Aşevi ve Gıda Bankası bayram boyunca 10.00 – 19.00 saatleri arasında açık olacak.

BAĞIŞ NOKTALARI

İzmit Belediyesi Gıda Bankası Adres: M. Ali Paşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:35/A Dükkan/5 (M.Ali Paşa Tramvay Durağı Karşısı, A101 Yanı) Gıda Bankası Tel: 0262 331 88 68

İzmit Belediyesi Aşevi Adres: Ayazma Mah. 17 Ağustos Bulvarı No:112 (Ayazma Kültür Merkezi Binası İçi)

Aşevi Tel: 0262 318 03 03