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İzmit Belediyesinden Kocaeli Ağrılılar Derneğine ziyaret
GÜNDEM 26.02.2024, 15:19
İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Kocaeli Ağrılılar Derneği Başkan Şefik Alpaslan’ı ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ailesi, STK ve derneklerle sık sık bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Koordinatör Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Kocaeli Ağrılılar Dernek Başkanı Şefik Alpaslan’ı ziyaret etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten heyet, dernek çalışmalarına katkı sunmaktan mutluluk duyacaklarını ve her daim yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Alpaslan, nazik ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu.
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