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İzmit Belediyesi’nden 5 Haziran Çevre Günü’ne özel anlamlı etkinlik

GÜNDEM 03.06.2024, 17:22
İzmit Belediyesi’nden 5 Haziran Çevre Günü’ne özel anlamlı etkinlik

Çevre dostu İzmit Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle farkındalık yarattıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikler İzmit Belediye Bandosu’nun gösterisiyle başladı. Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratan stantların kurulduğu etkinlik alanında Çınar Çocuk Evi’nin minik öğrencileri geri dönüştürülebilir atıklardan oluşturdukları kıyafetlerle defile gerçekleştirdiler. 

ÖDÜLLLER VERİLDİ

Etkinlikler kapsamında 4 aylık sürede 5 bin kg ambalaj atığı ve 2 bin 500 kg elektronik atığın toplandığı Okullar Arası Atık Toplama Yarışması’nın ödül töreni gerçekleşti. Ayrıca Çocuk Ödül Market’te en çok atık toplanan mahalle olarak En Çevreci Muhtar Ödülü Hacı Hızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur’a verildi. Çocuk Ödül Market şubelerinin yer aldığı diğer mahallelerin muhtarlarına da teşekkür belgesi verildi. Programa katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklarla bir araya gelerek bu güzel farkındalığa ortak oldu. 

YOĞUN KATILIM

Etkinlikler kapsamında Exitcom, Tanrıkulu, AJ İnternational, İZGİM, Kale Okulları Yenilenebilir Enerji Lisesi, İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Kocaeli Çevre Platformu, TEMA, Kılıçaslan Ortaokulu ve Bilgün Dereli Anaokulu stant açarak geri dönüşüme dikkat çekti. 

HÜRRİYET, “GELECEĞİMİZİ KORUYORUZ”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bugün anlamlı bir günde Çevre Haftası’nda sizlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün titizlikle hazırladığı bu program, kentimizin doğasını koruma ve sürdürülebilir bir gelecek için attığımız önemli adımlardan sadece biri. İzmit Belediyesi olarak, ambalaj, elektronik, tekstil, bitkisel atık yağlar, atık piller ve ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümüyle çevre kirliliğini önlemeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla da, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de koruma amacını taşıyoruz.

“SMA’LI ÇOCUKLARA DESTEK OLUYORUZ”

Her ay yüzlerce ton atığı geri dönüşüme kazandırarak, doğamızı koruma yolunda hep birlikte büyük adımlar atıyoruz. Atıklarımızı da en akıllı ve en faydalı şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İzmit’imizin farklı noktalarına konumlandırdığımız atık kumbaraları ile tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bildiğiniz gibi bu atıklardan elde ettiğimiz gelirlerimizle SMA’lı çocuklara destek olarak farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 

“ÖĞRENCİLERİ GERİ DÖNÜŞÜME TEŞVİK EDİYORUZ”

Okullarda çevre ve geri dönüşüm eğitimleri veriyor, atık toplama yarışmaları düzenleyerek öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Toplanan geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında okullarımıza düzenli olarak ayni destek sunuyoruz. Çocuklara çevre bilincini aşılamak ve hane bütçesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Çocuk Ödül Marketlerle, atık getiren çocuklarımıza çeşitli ödüller veriyoruz. Ayrıca yine bu atıklar kadar bir miktarda belirlenerek Çınar Kartlara para puan olarak yükleniyor.

“DUYARLI VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çayırköy Mahallesi’nde yer alan Permakültür Alanı’mızda çevreye duyarlı çalışmalar yapıyoruz ve burasının enerji ihtiyacı da yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Çınar Atık uygulaması ile dijital ortamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Daha yaşanabilir biz İzmit hayaliyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okullarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza farkındalıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. 

ÖDÜL ALAN OKULLAR

Elektronik Atık Toplama Yarışması

1.Başöğretmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

2.Fevzi Çakmak İlkokulu

3.Ziya Gökalp İlkokulu

Ambalaj Atık Toplama Yarışması

1.Balören İlkokulu

2.Yahya Kaptan İlkokulu

3.24 Kazım Anadolu Lisesi

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