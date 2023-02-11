İzmit Belediyesi yardım tırı Hassa’da

Kocaeli İzmit’ten deprem bölgesine gönderilen yardım tırlarından biri Hatay’ın Hassa ilçesine ulaşarak ihtiyacı olan vatandaşlara destek olduMerkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem felaketi için ülkenin dört bir yanından yardımlar devam ediyor. İzmit Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında da İzmit halkının büyük desteğiyle yüklenen yardım tırları her gün afet bölgesine ulaşıyor.

TIRLAR BÖLGEYE GÖNDERİLİYOR

Deprem felaketin yaşandığı Hatay’a geçtiğimiz gece ulaşan tırdaki yardım malzemeleri sabah saatlerinde boşaltılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İzmit Belediyesi yardım tırı, Hatay’ın Hassa ilçesindeki afetzedelere bir nebze de olsa nefes aldırdı. İzmit Belediyesinin başlattığı yardım kampanyası kapsamında doldurulan tırlar bugün de yüklenerek deprem bölgesine hareketine devam ediyor.