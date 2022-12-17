İzmit Belediyesi Utkan Mutman'ın adını yaşatacak
Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, kente önemli hizmetlerde bulunan Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası eski Başkanı Doç. Dr. Utkan Mutman’ın adını yapımı devam etmekte olan bir parkta yaşatmaya devam edecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, kente değer katanları unutmuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası eski Başkanı Doç. Dr. Utkan Mutman’ın adı İzmit’te bir parkta yaşamaya devam edecek.
BAŞKAN HÜRRİYET YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Ekipler tarafından yapımı şu anda devam eden parklardan birine Doç. Dr. Utkan Mutman’ın adını verecek olan İzmit Belediyesi, süreç ile ilgili Mutman ailesi ile fikir alışverişine devam ediyor. Başkan Hürriyet süreci bizzat yakından takip ediyor.
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