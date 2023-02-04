İzmit Belediyesi projeleri örnek oluyor

Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Halk Market ve İzmit Çınar Kadın Kooperatifi’ni ziyaret eden Esenyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Haşim Baki ve AR-GE Uzmanı Senem Özmen, projeleri çok beğendiklerini söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ile organik ürünleri aracısız ve uygun fiyata vatandaşa ulaştıran İzmit Belediyesi Çınar Halk Market, diğer belediyelere örnek olmaya devam ediyor. Esenyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Haşim Baki ve AR-GE Uzmanı Senem Özmen, Çınar Kadın Kooperatifi Dikimevi ve Çınar Halk Marketi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HALK MARKET ÜZERİNE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Esenyurt Belediyesi temsilcileri, hayata geçirecekleri halk market projesi üzerine İzmit Belediyesi ile fikir alışverişi yaparken, Çınar Kadın Kooperatifi ürünlerinin de halk marketlerine alınması konusunda görüşme gerçekleştirdi.