İzmit Belediyesi nikah memurlarını konuk etti

İzmit Belediyesi Kocaeli genelinde görev yapan nikah memurlarını Dernekler Yerleşkesi’nde konuk ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, Kocaeli genelinde göre yapan nikah memurlarını İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirdiği programda ağırladı. Programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Cem Güler, Kocaeli İl Nüfus Müdürü İlhan Eser, İzmit İlçe Nüfus Müdürü Serkan Ersan katıldı.

“ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı programda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Bu buluşmalar geleneksel hale geldi. Her ay bir araya gelmeniz çok kıymetli. Ben de size İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını getirdim. Sizlerin hayata geçirdiği görev, insanların koşa koşa geldiği bir yer. Vatandaşların en mutlu anına tanık oluyorsunuz. Geçmiş dönemde ben de birçok nikah kıydım. Güzel bir görev olduğunu düşünüyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.