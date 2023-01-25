İzmit Belediyesi'nden uluslararası bir başarı daha!

İzmit Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilen İklim Değişikliğine Uyum Misyonu’na tüm Avrupa çapında kabul edilmeyi başaran 118 yerel yönetimden biri olmayı başarırken AB ülkeleri dışında misyona kabul edilen 6 yerel yönetimden biri olduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü AR-GE ve Proje Geliştirme Biriminin çalışmaları sonucu Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilen İklim Değişikliğine Uyum Misyonuna kabul edildi.

İzmit Belediyesi Avrupa çapında kabul edilmeyi başaran 112 yerel yönetimden biri olurken AB ülkeleri dışında misyona kabul edilen 6 yerel yönetimden biri oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yıllık misyon toplantısının gerçekleştirileceği Brüksel’e gitti.

DESTEKLENMELERİ TAAHHÜT EDİLDİ

İzmit Belediyesi ve misyona kabul edilen diğer yerel yönetimlerin, Ufuk Avrupa Programı’nın bu alana tahsis etmiş olduğu 370 milyon Avroluk bütçe kapsamında yayınlanan çağrılar için oluşturulacak iklim değişikliğine uyum projelerine uygulama bölgesi olarak katılarak, araştırma ve geliştirme finansmanı erişim fırsatlarına ulaşabilmesi için AB Komisyonu tarafından desteklenmesi taahhüt edildi.

İzmit Belediyesi, Brüksel’de gerçekleştirilecek olan yıllık misyon toplantılarında seçilen tüm yerel yönetimlerle ağ kurma fırsatlarına erişim için ilki 26 Ocak 2023 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek toplantılara katılma hakkı elde etti. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, misyon üyesi seçilen diğer yerel yönetimlerle iş birliği fırsatlarının yakalanması ve bundan sonraki süreçle ilgili sahibi olmak amacıyla Brüksel’e gitti.