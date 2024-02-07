İzmit Belediyesi'nden örnek proje

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Otizm Spor ve Yaşam Evi Muğla Fethiye Belediyesi temsilcilerini misafir ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin öncülüğünde kurulan Kocaeli’de ilk ve tek olan Otizm Spor ve Yaşam Evi alanında ve çevre illerde tek olup örnek oluşturmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Otizm Spor ve Yaşam Evi, Muğla Fethiye Belediyesi temsilcisini ağırladı. Fethiye Belediyesi adına Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Necdet Yaman, Otizm Spor ve Yaşam Evi’ne inceleme gezisinde bulundu.

FETHİYE BELEDİYESİ’NDEN TAM NOT ALDI

Otizm Spor ve Yaşam Evinde bir araya gelen İzmit Belediyesi ve Muğla Fethiye Belediyesi temsilcileri çalışan kadrosu, yapılan uygulamalar, ders içerikleri ve materyaller hakkında bilgi alışverişi yaptı. Merkezde özel eğitim, duyu bütünleme eğitimi ve sportif faaliyetler ile tesisten faydalanan vatandaşların sosyalleşmelerine katkıda bulunulduğu ifade edildi. Otizm Spor ve Yaşam Evi’ni çok beğenen Necdet Yaman şehirlerine donanımlı bir merkez kazandırmak amacıyla kendilerine emsal teşkil eden İzmit Belediyesi ve Başkan Hürriyet’ e teşekkürlerini sundu.