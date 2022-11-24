İzmit Belediyesi'nden ömrünü tamamlayan ağaçlara önlem

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kuruyan ve ömrünü tamamlayan; vatandaşlar için tehlike arz eden ağaçlar için önlemini almaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor.

Ekipler, park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yanı sıra kuruyan ve ömrünü tamamlayan ağaçların da herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi adına önlemini alıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak’ta bulunan ve ömrünü tamamlayan ıhlamur ağacının can ve mal güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle söküm işlemini gerçekleştirecek.