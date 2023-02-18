İzmit Belediyesi'nden Hatay Defne'ye çıkarma

Hatay’ın Defne ilçesine giden İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, Defne Belediyesini ziyaret ederek deprem sonrası çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.HATAY (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen büyük depremin yaralarını sarmak için ülkenin dört bir yanında seferber olundu. İzmit Belediyesi ekipleri de Başkan Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde ilk günden bu yana depremin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Depremin ardından ilk bir haftayı bölgede geçiren Başkan Hürriyet, kısa süreliğine İzmit’e döndükten sonra ekibini bölgeye gönderdi.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Hatay’ın Defne ilçesine çalışmaları koordine etmek adına giden İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, sahadaki çalışmalarının yanı sıra kentin protokol üyeleri ile de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmaya devam ediyor. Defne Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Kemal Kadıoğlu’nu ziyaret eden Aksu ve Yalçın ikilisi bölgedeki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.