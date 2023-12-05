İzmit Belediyesi'nden güzellik salonlarına uyarı

İzmit'te faaliyetlerine devam eden güzellik salonlarının kullandığı epilasyon amaçlı cihazların taşıdığı teknik özellikler ve CE sertifikasının Aralık ayı sonuna kadar İzmit Belediyesi'ne bildirilmesi gerekiyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi yetkilileri her alanda denetimlerine devam ederek vatandaşların sağlığına dikkat etmeye devam ediyor.

Güzellik salonları için uyarı belediyeden geldi.

Bu kapsamda güzellik salonlarında bulunan epilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler, bir ay içinde yetkili idareye ve valilik aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğine dikkati çekilen uyarıda, gerçekleşecek uygulama için yetkililere güzellik salonu işletmecilerinin bu hassasiyeti göstermesi istendi.