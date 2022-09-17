İzmit Belediyesi'nden gazilere anlamlı ziyaret

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Koordinatörleri, Gaziler Günü nedeniyle gazileri ziyaret ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in mesajını iletip hediyelerini takdim ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı verilmesinin 101. yılı ve Gaziler Günü münasebetiyle büyük mücadeleler vererek vatanını canı pahasına koruyan gazilerimizi unutmadı.

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu, Hakan Yalçın ve Cem Serhat Dayanç İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in adına gazileri evlerinde ziyaret ederek, Başkan Hürriyet’in selamlarını ve hediyelerini iletti. Gaziler ve aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.