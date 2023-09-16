İzmit Belediyesi'nden bal üreticilerine destek

Kocaeli İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği birlikteliğiyle 14-15-16-17 Eylül’de gerçekleştirilen İzmit Bal Günleri etkinliği kapsamında kurulan stantları ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli'ndeki bal üreticilerini desteklemek ve doğal, katkısız ürünleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen İzmit Bal Günleri başladı. İzmit Belediyesi ile Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında düzenlenen İzmit Bal Günleri 14-15-16-17 Eylül tarihlerinde İzmit Belediye Meydanı’nda vatandaşları bekliyor. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın İzmit Bal Günleri kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti. Dilek Yalçın’a ziyaretinde Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz eşlik etti.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, “İzmit Belediyesi önünde Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortak bir etkinlik düzenliyoruz. Bal Günleri kapsamında Kocaeli’deki bal üreticilerimizle dayanışma içerisinde kentimize ekonomik anlamda değer katmak istiyoruz. Kocaeli bitki örtüsü açısında çok zengin bir şehir. Arıcılık faaliyetleri de yoğun olarak yapılmakta.

YILMAZ, “PAZAR AKŞAMINA KADAR BURADAYIZ”

Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz, “Geleneksel hale getirdiğimiz İzmit Bal Günleri için buradayız. Pazar akşamına kadar sürecek Bal Günleri’ndeki amacımız üretici ile tüketiciyi aracısız bir şekilde buluşturmak. Kocaeli’de arı üreticileri olarak “biz de varız” diyoruz. Başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere Dilek Hanım’a ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen süreçte daha işler yapacağız” ifadelerini kullandı.