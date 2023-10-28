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İzmit Belediyesi'nden 100. yıla özel efsane hareket

GÜNDEM 28.10.2023, 12:11
İzmit Belediyesi'nden 100. yıla özel efsane hareket

Kocaeli İzmit’te 29 Ekim 1934’teki Cumhuriyet Bayramı kutlamasında kullanılan efsane takın benzeri İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılarak İzmit Belediye Meydanına yerleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyetimizin ve Kocaeli İzmit Belediyesi'nin kuruluşunun 100’üncü yılını dolu dolu programlarla hafta boyu tüm kente yaşatan İzmit Belediyesi birçok sürpriz çalışmaya da imza atıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de İzmit’te 29 Ekim 1934’teki Cumhuriyet Bayramı kutlamasında kullanılan efsane takın benzerini üretmek oldu.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kendi imkanlarıyla ürettikleri efsane takı İzmit Belediye Meydanına yerleştirdi. Sabri Yalım Parkı da Cumhuriyet Bayramı çalışmaları kapsamında adeta renk cümbüşü haline getirildi. Vatandaşlar da üzerinde ‘Yaşa Gazi, Yaşasın Cumhuriyet’ yazılı takı çok beğendiklerini ifade ederek takın önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. 

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