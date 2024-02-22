İzmit Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

İzmit Belediyesinde çalışan 108 kadrolu işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi Belsa önünde büyük bir coşkuyla imzalandı. Sözleşme ile giydirilmiş olarak en düşük işçi maaşı Ocak ayı için 46.835 lira, Temmuz ayı için 49.750 lira oldu. Hürriyet, “İşçimi ne Büyükşehir’e ne de bir başkasına ezdiririm” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinde çalışan 108 kadrolu işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, İzmit Belediye Meydanı’nda imzaları attı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Tümbel Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi, Bekirdere Belediyesi eski Başkanı Fikret Toker, Saraybahçe Belediyesi eski Başkanı Metin Alan, CHP Kocaeli il eski Başkanı Cevdet Barış katıldı.

HÜRRİYET, “KIYMETLİ BİR GÜN”

İşçi ve emekçinin dostu; alın terinin kıymetini bilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: Kadrolu işçi arkadaşlarımızın alın terini onurlandırmak, emeklerin karşılığını vermek için güzel bir sözleşmeye imza atıyoruz. Böyle günler kıymetli günler. Göreve geldiğimiz günden bu yana alın terinin karşılığını en üst seviyede verebilmek adına tüm çalışma arkadaşlarımızla samimiyetle çabaladık. Türkiye’nin genel ekonomik sıkıntılarına, mecliste çoğunluğumuz olmadığı için yaşadığımız sıkıntılara rağmen bir gün olsun işçimizi mağdur etmemek adına diken üstünde olduk. Sendikalardan asla ve asla hesaplarımızı kaçırmadık. Şeffaf bir şekilde bütün hesabımız neyse önlerine koyduk. Hep birlikte masaya oturup verilebilecek en yüksek zamları vermeye çalıştık. Asla esirgemedik.

“HER ZAMAN ADALET DUYGUSUYLA HAREKET ETTİK”

Sendika 1 istiyorsa biz 3 vermeye çalıştık. Bunu hep kendimize dert ettik. Bu bir lütuf değil, bu hepimizin boynunun borcu. Keşke daha iyi koşullarımız olsa da çok daha yüksek zamlar verebilsek. Göreve geldiğimizden bu yana eşit işe eşit ücret mantığıyla kimseyi kayırmadan, kimseye siyasi torpil yapmadan adil bir şekilde hakkını vermeye çalıştık. Aynı ücreti almalarını sağlamaya çalıştık. Biz göreve gelmeden önce şirket çalışanlarında 49 ayrı iş tanımı vardı. Aynı işi yaparken biri 3 lira, biri 10 lira alıyordu. 49 ayrı iş kolunu 7 iş koluna düşürdük. Artık aynı işi yapıyorsa aynı maaşı alıyor işçilerimiz. Kadrolular ve şirket çalışanlarını olabildiğince birbirine yaklaştırmaya çalıştık. Her zaman adalet duygusuyla hareket ettik.

"İZMİT BELEDİYESİ SAYESİNDE”

Kimseyi birbirine kırdırmamaya çalıştık. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmadık. Yıllar sonra bu kentte 2’nci senemizde çok güzel bir iş sözleşmesine imza attık. Fakat ne yazık ki bu ekonomik koşullarda maaşlar 3-5 ay sonra eriyip gidiyor. Fakat ara zamlarla hep iyileştirmeye çalıştık. Şunu da iddia ediyorum: Eğer bugün Kocaeli’de Gebze’den Darıca’ya, Kandıra’dan Çayırova’ya tüm belediye işçisi yıllar sonra yüzde 60’lar konuşuluyorsa bu İzmit Belediyesinin varlığı sayesindedir. Yıllarca bu kadar ekonomik şartlarına rağmen bu zamları vermediler. Şimdi İzmit Belediyesi ile yarışa girdiler. Bugün Gebze işçisi de, Darıca işçisi de bizim sayemizde zam alıyor.

“BEN DE BİR İŞÇİ BABANIN EVLADIYIM”

Kadrolu işçilerimiz için dayanışmanın günü bugün. İşçilerin huzur içerisinde, iş barışı içerisinde görevlerini yapmasını önemsiyorum. Ben de bir işçi babanın evladıyım. Kendim de işçilik yaptım. Hem çalışıp hem okudum. İşçilik yapmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Benim eşim de işçi. Sabahın köründe işçi servisiyle işe gidiyor, gecenin bir vakti işçi servisiyle eve geliyor. Dolayısıyla işçileri çok önemsiyorum. Geçim sıkıntılarınızı bir nebze de olsun hafifletmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizin emeğinizin değerini de yürekten hissediyoruz.

“GÜZEL BİR SÖZLEŞMEYE İMZA ATIYORUZ”

Sizlerin haklarınızı korumak, yaşam standartlarını yükseltmek ve çalışma koşullarınızı iyileştirmek adına atmış olduğumuz bu adımın sonucunda güzel bir sözleşmeye imza atacağız. Bu sözleşmemizin içerisinde sosyal paketimiz, sorumluluk yardımlarımız, yemek yardımlarımız, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyemiz, 1 Mayıs ikramiyelerimiz bulunuyor. Bu yardımlarla birlikte idarenin sendikaya teklifi kadrolu işçilerimize ilk 6 ayda yüzde 66, ikinci 6 ayda yüzde 15 zam iken, enflasyon altında ezilen işçimize destek olsun diye benim de inisiyatifimle yüzde 20’ye yükselttik. Hayırlı ve uğurlu olsun.

“İZMİT BELEDİYESİ MUTLU BİR AİLE”

İlk 6 ayda en düşük maaş 46.835 lira, en yüksek maaş 52.580 lira olacak. İkinci 6 ayda en düşük işçi maaşı 49.750 en yüksek maaşı 55.562 lira giydirilmiş olarak verilecek. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu hepimizin emeği. İzmit için hep birlikte dayanışma duygularıyla omuz omuza olacağız. Kentimizin gülümsemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz bir aileyiz. İzmit Belediyesi mutlu bir aile. Biz de bu ailenin birer parçası olarak her daim yüzünüzü güldürmek için elimizden geleni yapacağız.

“İŞÇİMİ KİMSEYE EZDİRMEM”

Şirket çalışanlarımızın sayısı çok daha yüksek. Geçen haftadan beri şirket çalışanlarımız için çalışıyoruz. Bu enflasyonun karşısında biliyoruz ki işçimiz eziliyor. O yüzden sözümüz olmasa da boynumuzun borcudur. Onların da maaşlarını iyileştireceğiz. Önümüzdeki hafta şirket çalışanlarına güzel bir iyileştirme yapacağız. 30 katrilyonluk Büyükşehir ile bizi yarıştırıyorlar ya hiç merak etmeyin altında kalmayız. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Ben işçimizi ne büyükşehire ne de başkasına ezdiririm. Bana düşen ne varsa bu kentin ablası olarak yapmaya hazırız. Allah da bize yardım eder. Hayırlı uğurlu olsun.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Belediyemiz ile sendika arasında kadrolu işçiler arasında yapılan toplu iş sözleşmesinin tamamlanması ve iktidarın uyguladığı yanlış ekonomik politikalar ile inleyen emekçilerin zamlar karşısında sıkıntı yaşayan ailelerimizin Ramazan Ayı öncesinde bir nefes alması önemlidir. Bunu sağladığı için Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu koşullarda verilen zamların çok değerli olduğunu düşünüyorum.

ZEYBEK, “İZMİT’İ TEKRAR FATMA KAPLAN HÜRRİYET YÖNETECEKTİR”

Fatma Kaplan Hürriyet 2019 yılında seçimlerde aday olup İzmit Belediye Başkanı oldu. Biz kendisi ile parlamentoda birlikte görev yapıyorduk. Ama İzmit halkı onu belediye başkanı olarak istedi. Biz de oy birliği ile aday olarak gösterdik. 5 yıl görev yaptı ama mecliste çoğunluğa sahip değildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını ileterek 2024 ile 2029 yılları arasında İzmit’i tekrar Fatma Kaplan Hürriyet yönetecektir. Sayın Hürriyet’i belediye meclisinde çoğunluğu sağlayarak başkan yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK, “5 YILDA BİR GÜN BİLE MAAŞLAR GECİKMEDİ”

Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, “5 yıl önce sevgili Başkanımız mazbatasını alıp göreve başladığında şunu söyledi: Ben hiçbir zaman emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyeceğim, mağduriyet yaratmayacağım. O günlerde hatırlarsınız birileri ‘Bunlar maaş ödeyemez’ dediler. İşte bugün 5 yılın sonunda bir gün bile maaşlar gecikmedi. Bir gün bile haklarda bir eksiklik olmadı. Bugün gururla 108 kadrolu işçimiz için Toplu İş Sözleşmesini alnımızın akıyla imzalıyoruz. Bugün İzmit halkının huzurunda güzel bir sözleşmeye imza atacağız.

“EMEKÇİNİN ALIN TERİNİ KURUTMADAN ÖDEYEN BİR ANLAYIŞ”

2020 Aralık ayında 1. Grup kadrolu arkadaşlarımızın yevmiyeleri 166 lira, 2. Grup 177 lira, 3. Grup 190 lira, 4. Grup da 195 liraydı. Ama hepimiz biliyoruz ki özellikle son 3 yıl içerisinde ülke ekonomik bir cenderenin içerisinde ve halkımız zor durumda. Bu ülkede ekonomi terörü çektiriliyor. Bugün pazardan aldığımız bir ürünü ertesi günü aynı fiyata alamıyoruz. Bu bizim kaderimiz değil, bu halk bunu hak etmiyor. Hiçbir emekçi bunu hak etmiyor. Ama bizler bu sürede her zaman işçinin emekçinin alın terini kurutmadan ödeyen bir anlayışla; bunun gururunu yaşayan bir sendika olarak 5 yılda huzur içerisinde bu kente hizmet ettik.

“ARKADAŞLARIMIZ ENFSLASYON CENDERESİ İÇİNDE NEFES ALACAK”

Bugün geldiğimiz noktada bu enflasyon cenderesinin içerisinde arkadaşlarımızın nefes alabilecekleri; belediyenin de bütçesini zorlayarak yüzde 40’lık bütçeden işçilik payının üzerine çıkarak çok değerli işçi kızı Fatma Başkanımla güzel bir sözleşmeye imza atacağız. Bugün 108 kadrolu işçi arkadaşımızı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi ile bilgi vermek istiyorum. 2023 yılında yine 4 grup vardı. 1. Grup yevmiyesi 747 lira, 2. Grup 782, 3. Grup 820, 4. Grup 856 liraydı. TUİK’in açıkladığı enflasyon oranı yüze 64,77. Bugün itibariyle ilk 6 ay için yüzde 66’lık bir zam oranı olacak. Yevmiyelerde 1. Grup 1240 lira, 2. Grup 1299 lira, 3. Grup 1362 lira, 4. Grup 1422 lira.

“BİZ YÜZDE 15 DEDİK FATMA BAŞKAN YÜZDE 20 YAPTI”

İkinci 6 ay için yüzde 15 üzerinde bir rakamdaydı. Fakat Sayın Başkanımız, “Olmaz, bunu yüzde 20’ye çıkaralım” dedi. Yüzde 5 artış yaparak bizi tekrar mutlu etti. Ben tüm işçiler adına Başkanımıza teşekkür ediyorum. Diğer sosyal haklara da aynı oranda zam gelecek. 1. Grubun en düşük giydirilmiş maaşı ilk 6 ay için 46.835 lira olacak. İkinci 6 ayda da 49.757 lira olacak. İkinci grup teknikerlerin ilk 6 ay 50.445 lira, ikinci ayda 53.435 lira olacak. Teknik mühendislerin ilk 6 ayda 52.580 lira, ikinci 6 ay 55.562 lira olacak.

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Biz büyük bir aileyiz. Bu belediyede iş barışı, iş huzuru ve üretim var. 5 yıl içerisinde özellikle şantiyelerimizde emekçi arkadaşlarımızın ellerinden çıktı tüm ürünler. Yılbaşında önce Akça Camii Caddesi’ni benim güzel yürekli emekçi arkadaşlarım 15 günde bitirdiler. Bu kentin evladı olarak söylüyorum ki bu 5 yıl içerisinde bütün zorluklara rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen, bir sürü siyasi handikap yaratılmasına rağmen işçisiyle, sendikasıyla, tüm sivil toplum örgütleriyle, İzmit halkıyla özdeşleşmiş bir şekilde bu 5 yılı alnımızın akıyla başardık.

“HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Bundan sonraki süreçte de ben inanıyorum yine aynı kararlılıkla, aynı duygularla, emekçilerin ve halkımızın büyük desteğiyle bu kentte Fatma Kaplan Hürriyet ile Türkiye’ye sosyal demokrasinin örneğini göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte de bu boyutta hizmetlerine devam ettiği sürece Fatma Başkanımızın yanındayız. Toplu İş Sözleşmesinin tüm işçi kardeşlerimize, ailelerine ve İzmit halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.