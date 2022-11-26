İzmit Belediyesi Malta'yı pırıl pırıl yaptı

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malta Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri kapsamlı temizlik çalışması ile bölgeyi pırıl pırıl hale getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı mahalle temizliği çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. Ekipler son olarak Malta Mahallesi’nde gerçekleştirdiği genel temizlik çalışmasıyla bölgeyi hijyen ile buluşturdu.

8 ARAÇ VE 15 MEVKİCİ PERSONEL GÖREV YAPTI

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Malta Mahallesi’nde gerçekleştirdiği genel temizlik çalışmasında; 2 adet yıkama, 2 adet süpürge aracı, 1 konteyner yıkama aracı, 1 açık araç, 1 kepçe, 1 adet jsb, 1 adet konteyner tamir aracıyla birlikte toplamda 8 araç ve 15 mevkici personelin görev yaptı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından Malta Mahallesi pırıl pırıl oldu. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.