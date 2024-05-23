İzmit Belediyesi kent esnafının yanında

İzmit Belediyesi yöneticileri kent esnafını ziyaret ederek hem Başkan Hürriyet’in selamlarını iletti hem de taleplerini dinledi KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi yöneticileri esnafa gerçekleştirdikleri ziyaret programında hem İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları iletti hem de esnafın taleplerini not aldılar. Kent esnafı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler. Ziyaretlerde ayrıca esnafa Başkanın teşekkür mektubu takdim edilirken kolonya ikramında da bulunuldu.

EKİPLER KENTİN DÖRT BİR YANINDA

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Cengiz Özcan ve Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer Kuruçeşme bölgesi esnafını, CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Serdar Atasever İnönü Caddesi esnafını, CHP İzmit Belediye Meclis Üyeleri Barbaros Akkuş ve Özcan Özer Bağdat Caddesi esnafını, CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Celal Hülür ve Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu Ercan Umutlu Alikahya Fatih Sultan Mehmet Bulvarı esnafını, CHP İzmit Belediye Meclis Üyeleri Cemal Dolanbey ve Orhan Dönmez de Yenidoğan Bölgesi esnafını ziyaret etti.