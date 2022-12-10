İzmit Belediyesi İstihdam Birimi umut kapısı

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi tarafından vatandaşların iş bulmalarına destek olmak amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Belsa Plaza İş Merkezi 2. katta faaliyete açılan İstihdam Birimine, kısa süre içinde 11 binden fazla vatandaş kayıt olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, işsiz vatandaşların iş bulmalarına destek olmak amacıyla Belsa Plaza içerisinde ‘İstihdam Birimi’ açtı. İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedeflen İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, kısa süre önce hizmet vermeye başladı. Özelikle iş arayan bireylere büyük katkısı olacak birimde CV hazırlama ve mülakat süreçleri gibi konularda da bilgilendirmeler yapılacak.

FAALİYETE GEÇTİ

İş arayanların ya da işverenlerin faydalanabileceği ulaşılabilir bir alanda oluşturulan İstihdam Birimi içerisinde; bekleme alanı, 4 adet cam bölmelerle ayrılmış görüşme ofisi ve toplantı salonu yer alıyor. Tüm İzmitlilerin faydalanabileceği İstihdam Birimi’ne başvuru kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden ya da Belsa İş Merkezi 2. katta bulunan birim ofisinden yapılabiliyor.