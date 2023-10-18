İzmit Belediyesi 'İnşaat Ustası' istihdam edecek

Kocaeli'de İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, “İnşaat Ustası‘’ alımı yapılacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi bünyesinde görev alabilecek, "Gülümseyen" ve "İzmit’i çok seven" çalışma arkadaşları arıyor.

Belediye iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, "İnşaat Ustası" alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler 20 Ekim Cuma gününe kadar başvurularını https://kariyer.izmit.bel.tr/ adresi üzerinden yapabilirler. Bilgileri ve belgeleri eksik olan adaylar mülakata davet edilmeyecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak En az ilköğretim mezunu olmak 25 – 45 yaş aralığında olmak İnşaat işlerinde malzeme kullanımı ve düzenlemesi hakkında bilgi sahip olmak Kaba işlerde inşaat tecrübesi olmak Proje okuyabilmek Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak Askerlik görevi tamamlanmış olmak Adli Sicil Kaydı bulunmamak Kocaeli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak

BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER

Mesleki Yeterlilik Belgesi İkametgâh Adli sicil kaydı Askerlik durum belgesi Diploma veya mezuniyet belgesi