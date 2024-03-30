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İzmit Belediyesi Hasan Bitmez’in ismini yaşatacak
İzmit Belediyesi vatandaşların talepleri üzerine başladığı Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerindeki park çalışmalarında sona geldi
GÜNDEM 30.03.2024, 17:14
İzmit Belediyesi vatandaşların talepleri üzerine başladığı Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerindeki park çalışmalarında sona geldi. Parkta merhum Milletvekili Hasan Bitmez’in adı yaşayacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi vatandaşların taleplerine duyarsız kalmamaya devam ediyor. Kentin birçok bölgesinde çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri son olarak Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde merhum Milletvekili Hasan Bitmez adına park inşa ediyor. Bölgedeki vatandaşların talebi üzerine inşa edilen park, kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak.
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