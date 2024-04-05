İzmit Belediyesi halk iftarı Terzibayırı Mahallesi’nde gerçekleşti

İzmit Belediyesinin her akşam farklı mahallelerde düzenlediği halk iftarı programı Terzibayırı Mahallesi’nde bölge sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayı boyunca her akşam İzmit’in farklı noktalarında iftar programları düzenleyen İzmit Belediyesi, gönül birlikteliği oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Terzibayırı Mahallesi’nde gerçekleşen iftar programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, önceki dönem Terzibayırı Mahalle Muhtarı Cengiz Kurtuluş ve Terzibayırı Mahalle Muhtarı Tuncay Bakırcı eşlik etti. Programda önceki dönem Terzibayırı Mahalle Muhtarı Cengiz Kurtuluş, Başkan Hürriyet’e teşekkür plaketi taktim etti.

HÜRRİYET, “İMKÂNLARIMIZI ARTTIRDIK”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hizmetleri, emekleri ve çalışmaları için önceki dönem muhtarımız Cengiz Kurtuluş’a teşekkür ediyor, yeni muhtarımız Tuncay Bakırcı’ya başarılar diliyorum. Göreve geldiğimizden bu yana kentimizin dört bir köşesinde sofralar kuruyoruz, birliktelikler oluşturuyoruz. Son iki senedir özellikle imkânlarımızı ve öz kaynaklarımızı arttırdık.

“AŞIMIZI VE DUALARIMIZI PAYLAŞIYORUZ”

Açtığımız aşevleri sayesinde daha fazla bölgede bir araya geliyoruz. Her akşam 3-4 farklı noktada iftar sofraları kuruyoruz. Vatandaşlarımızla aşımızı, dualarımızı paylaşıyoruz. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

KURTULUŞ’TAN TEŞEKKÜR

Önceki dönem Terzibayırı Mahalle Muhtarı Cengiz Kurtuluş, “Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in düzenlediği iftar programında buluştuk. Bu toplantı vesilesiyle sizlere ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

BAKIRCI “HİZMET İÇİN VARIZ”

Terzibayırı Mahalle Muhtarı Tuncay Bakırcı, “Mübarek Ramazan ayında bizleri bir araya getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum, hep beraber elimizden geldiği kadar sizlere hizmet için varız ”şeklinde konuştu.