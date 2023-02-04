İzmit Belediyesi Gıda Bankası ile yüzler gülüyor

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Gıda Bankası, desteklerle maddi durumu iyi olmayan vatandaşların yanında olmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, gelir seviyesi düşük vatandaşların her daim yanında olmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok sosyal projeye imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in en önemli projeleri arasında yer alan Gıda Bankası, kendi kaynakları ve bağışçılarından gelen desteklerle yürüttüğü yardımlara devam ediyor.

YARDIMLAR İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILIYOR

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda faaliyet gösteren İzmit Belediyesi Gıda Bankası’nda toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. İzmitli komşularına destek olmak isteyen yardımseverler ile yardıma ihtiyacı olan aileler, Gıda Bankası’na https://izmitkardeseller.com/ web sitesinden ve https://www.facebook.com/izmitgidabankasi/ sosyal medya adresinde ulaşarak detaylı bilgi alabilir