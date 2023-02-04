İzmit Belediyesi Gıda Bankası ile yüzler gülüyor
Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Gıda Bankası, desteklerle maddi durumu iyi olmayan vatandaşların yanında olmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, gelir seviyesi düşük vatandaşların her daim yanında olmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok sosyal projeye imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in en önemli projeleri arasında yer alan Gıda Bankası, kendi kaynakları ve bağışçılarından gelen desteklerle yürüttüğü yardımlara devam ediyor.
YARDIMLAR İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILIYOR
Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda faaliyet gösteren İzmit Belediyesi Gıda Bankası’nda toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. İzmitli komşularına destek olmak isteyen yardımseverler ile yardıma ihtiyacı olan aileler, Gıda Bankası’na https://izmitkardeseller.com/ web sitesinden ve https://www.facebook.com/izmitgidabankasi/ sosyal medya adresinde ulaşarak detaylı bilgi alabilir
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|21
|25
|11. Alanyaspor
|21
|25
|12. Ankaragücü
|21
|22
|13. Kasımpaşa
|21
|22
|14. Sivasspor
|21
|21
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|21
|18
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|21
|35
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Fulham
|22
|32
|7. Brighton
|19
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|19
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|19
|45
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Athletic Bilbao
|20
|29
|8. Rayo Vallecano
|19
|29
|9. Osasuna
|19
|28
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6