İzmit Belediyesi, gazileri yalnız bırakmıyor

Gazilere saygı ve minnetini her alanda ortaya koyan İzmit Belediyesi, gazileri tek tek ziyaret ederek vefasını göstermeyi sürdürüyor KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, ülke için büyük fedakârlıklarda bulunan gazileri unutmuyor. Gazilere olan saygı ve minnetini her zaman gösteren İzmit Belediyesi, kentimizdeki Kıbrıs gazilerini ve ailelerini ziyaret ederek isteklerini dinlemeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur son olarak Kıbrıs Gazisi Zekeriya Özcan ve Kıbrıs Gazisi Rıfkı Sarıoğlu’na konuk oldu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Gazilere ziyaretin anısına çeşitli hediyeler de takdim eden Aksu ve Bodur, gaziler ve aileleriyle gönül birliği kurarak İzmit Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi.