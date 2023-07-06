İzmit Belediyesi EYT'li işçilerin tazminatlarını ödedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerel belediye, EYT tazminatının bir taksitini daha "Halk Ekmek ve Kreş" parasıyla ödedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin EYT’li işçilerinin tazminatlarının bir kerede sorunsuz şekilde ödenebilmesi için AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri mecliste arsa satışını reddetmişti.

Önceki gün yönetimiyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tazminatlarla ilgili elinden geleni yapacakları mesajını vermişti.

İzmit Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada EYT’li tazminatlarının ödenebilmesi için, İzmit Belediyesi'nin "Halk Ekmek ve Kreş" projeleri için satılan arsalardan elde edilen gelir tazminatlarının taksit ödemesi için kullanıldığı bildilrildi.