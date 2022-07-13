İzmit Belediyesi can dostlarımızı bayramda da unutmadı
Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Bayramda da can dostlarımız için beslenme noktaları ve dışındaki noktalara mama bırakmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını bayramda da unutmadı. Ekipler, can dostlarımıza mama desteği verdi. Sokak hayvanlarını sevgiyle besleyen ekipler kentin farklı noktalarında besleme çalışmaları gerçekleştirdi.
MAMA DESTEĞİ
Gece gündüz mücadele eden İzmit Belediyesi, can dostlarını yine yalnız bırakmadı. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde besleme yapan ekipler, vatandaşları da duyarlı olmaya davet ederek sevimli dostlarımız için kapının önüne bir kap mama ve bir kap su koyarak onlara olan sevgilerini gösterebileceklerini belirttiler.
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