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İzmit Belediyesi aynı anda 4 sokağı yeniliyor

GÜNDEM 30.12.2023, 16:16
İzmit Belediyesi aynı anda 4 sokağı yeniliyor

Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki 4 sokakta üst yapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarını yakında inceleyen Başkan Hürriyet, “Kentin her bölgesinde çalışmalarımız son sürat devam edecek” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi yıllardır deforme olmuş sokaklara hizmet götürmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan dört sokağın asfalt yenileme çalışmasında sona geldi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgede yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek İzmitlileri çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Hürriyet’e, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan ve İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen eşlik etti.

“ZORLUKLARA RAĞMEN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Başkan Hürriyet bölgede yaptığı incelemelerin ardından şu ifadeleri kullandı; “Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde 4 sokağın yıllardır bekleyen asfalt sorunları vardı. Asfalt sezonu bitmeden çalışmalarımıza başladık. Hoca Aziz Bey, Şenol, Önyılmaz ve Dalgıç Sokak’ta başlayan çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ekonomik zorluklara rağmen çalışmalarımıza ara vermiyoruz.

KENTİN HER BÖLGESİNDE DEVAM EDECEK

Birim fiyatlarının 5-10 katı arttığı bir dönemde, biz çalışmalarımıza aksatmadan devam ediyoruz. Bu dönemde halkımız kadar belediyeler de ekonomik olarak zorlanıyor. Ama yine de Allah yardım ediyor. Hizmetlerimiz bir şekilde devam ediyor. Asfalt sezonu bitene kadar da çalışmalarımız kentin her bölgesinde devam edecek” dedi.

MUHTAR DOĞAN, “MAHALLE HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Kadıköy Mahallesi’nde asfalt serim çalışmalarımızı gerçekleştirirken Mehmet Ali Paşa Mahallesini de asfalt serime hazırladık. Bu bölgede yaklaşık 500 ton asfalt serimi yapacağız. Bölge halkına hayırlı olsun” dedi. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan ise, “Ekiplerin çalışması çok hızlı ilerliyor. Bu kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmiyordum. Mahalle halkı adına teşekkür ederim” diye konuştu.

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