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İzmit aşevini Hatay'da Hidropark Tesisleri'ne taşıdı
GÜNDEM 12.02.2023, 17:36
İzmit Belediyesi tarafından depremzedelere sıcak yemek sağlamak için Hatay’ın Defne ilçesinde kurulan Aşevi, Harbiye Mahallesi Hidropark Tesislerine taşındıHATAY (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Hatay’ın Defne ilçesinde kurulan Aşevini aynı ilçede bulunan Harbiye Mahallesi Hidropark Tesislerine taşındığını açıkladı.
Başkan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmit Belediyesi Aşevi’mizi Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Hidropark Tesislerine taşıdık. Buradaki depremzede ve afet gönüllüleriyle sizlerden gelen yardımları taşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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