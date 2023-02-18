İzmit Aşevi'nden depremzedelere yemek ikramı
Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Aşevi, deprem bölgesinde günde 10 bin kişilik yemek çıkarıyorKOCAELİ (İGFA) - Ülkenin güney bölgesini etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede hemen koordine olan İzmit Belediyesi ekipleri, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hatay’ın Defne ilçesinde organize olan Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı aşevi ekipleri, depremzedeler için yemek yapma çalışmalarını titizlik ile sürdürüyor.
DEPREMZEDELERE ÜÇ ÖĞÜN YEMEK ÇIKARTILIYOR
Defne’de kurulan 150 çadırlık alanda mutfak kuran İzmit Belediyesi Aşevi ekipleri, her gün depremzedelere üç öğün olmak üzere 10 bin kişilik sıcak yemek çıkarıyor. Bu zorlu günlerde depremde mağdur olan vatandaşların gıda ihtiyacını karşılayan İzmit Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ilerleyen süreçte de devam edecek.
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