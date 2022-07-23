İzmit Alzheimer Yaşam Evi’nde ‘Süper Meyve’ aronya bereketi

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evinin personeli tesisin bahçesinde yetiştirdiği ‘Süper Meyve’ olarak da adlandırılan aronyanın çayını demleyip Alzheimer hastalarıyla keyifli gün geçirdiKOCAELİ (İGFA) - Sağlık açısından son derece yararlı olan aronya meyvesi, Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’nde bereket saçıyor. Alzheimer Yaşam Evi personeli, bahçeden topladıkları Aronya meyvelerinden aronya çayı demledi.

Alzheimer Yaşam Evi’nden faydalanan Alzheimer hastası vatandaşlara şifa olarak ikram edilen çaylar çok beğenildi. Alzheimer Yaşam Evi sosyal medya hesaplarından da aronyanın toplanmasından demlenmesine kadar olan süreçle ilgili hazırlanan video paylaşıldı. Paylaşılan video sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.