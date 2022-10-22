İzmit Ahmet Müfit Bey Caddesi’nde kaldırımlar yenileniyor

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde asfalt serim çalışmalarını tamamladığı Alikahya Atatürk Mahallesi Ahmet Müfit Bey Caddesi’nde baskı beton kaldırım çalışmalarına hızla devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Ulaşımın kent genelinde konforlu bir şekilde sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalar ile kenti modern bir görünüme de kavuşturuyor. Bu kapsamda Alikahya Atatürk Mahallesi Ahmet Müfit Bey Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmasının ardından ekipler, 800 metre uzunluğa sahip caddede çift taraflı baskı beton kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM”

Alikahya Atatürk Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde takip eden Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, “Mahallemizde 3 farklı noktada gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının yanı sıra geçtiğimiz günlerde asfalt serim çalışmalarının tamamlandığı Ahmet Müfit Bey Caddesinde de kaldırım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarından dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.