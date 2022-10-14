İzmirli 'İzmirGaz'dan dertli!

İzmirgaz’ın bağlama sürelerinin 6 aydan 8 aya kadar uzaması ve kış aylarının yaklaşması nedeniyle şikayetlerini dile getiren vatandaşlar "Kış kapıda, doğalgaz uzakta" yorumunda bulundu.İZMİR (İGFA) - Kentsel dönüşüme girip inşaatı tamamlanan konutlarda oturmaya hazırlanan vatandaşlar doğalgaz bağlanma sürelerinden dertli.

Yaşadıkları sorunları anlatan vatandaşlar, apartman girişine İzmirgaz tarafından bağlanması gereken kutu için 90'ıncı günde gelip binayı kontrol ettiğini öne sürerek, "Bina bitmiş ama çatıya kiremit kaplaması devam ettiği için bir 90 gün daha bekleyin diyorlar. Bu süre 6, bazı apartmanlarda 8 aya kadar uzuyor. İş bununla da bitmiyor. Bir de müteahhidin çalaştığı doğalgaz firmasını bekliyoruz. Abonelik işleri derken süre uzadıkça uzuyor. Kimse farkında değil ama kış kapımızı çalıyor. Bu işlemler tamamlanmadığı için de kimse evinde oturamıyor” diyerek sıkıntılarını dile getirdi.

İzmirgaz’a yaptıkları başvurularda “malzeme bulmakta zorlanıyoruz” yanıtını aldıklarını aktaran vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi için doğalgazda indirim beklediklerini dile getirdi.

180 günlük gecikmenin faturasının İzmir halkına çıkarıldığını söyleyen vatandaşlar, ilgili firmaya şu soruları yöneltti:

“İzmirgaz elemanı yetersizse, eleman sayısını artırmayı düşünüyor mu?Bu malzemeleri tedarik edememe sebebinin cezasını vatandaş mı çekmek zorunda? İzmirgaz’da yetkililer masalarından kalkıp Karşıyaka Bayraklı ve diğer ilçeleri gezerlerse sorunların ne boyutta olduğunu göreceklerdir. Vatandaş doğalgaz faturasını ödemediği zaman gazını keserek vatandaşı cezalandıran İzmirgaz vatandaşın haklı isyanına ses verecek mi?"