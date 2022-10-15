İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.