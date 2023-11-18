İzmirli gençler afetlere karşı teknolojik çözümler üretecek

İzmir’de afet öncesi, sırası ve sonrası için teknolojik odaklı çözümler ile ilgili yenilikçi fikirlerin yarışacağı IDEATHON etkinliği İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde başladı. 2 gün boyunca 15 takımın yarışacağı programda en iyi girişimcilik fikirleri ödüllendirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Girişimcilik Merkezi İzmir, İzmir Ticaret Odası, Ege Genç İş İnsanları Derneği, İzQ Girşimcilik ve İnovasyon Merkezi işbirliği ile düzenlenen “Afet öncesi, afet sırası ve sonrası teknoloji tabanlı çözümler” IDEATHON etkinliği başladı. İzQ Girşimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenecek programın açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İzQ Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kızılgüneşler ile alanında uzman isimler katıldı.

Programın açılışında konuşan ve dirençli kent İzmir için yenilikçi fikirlerin önemine değinen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, bu çalışmanın İzmir’in daha dirençli hale getirilmesi yolunda önemli bir hamle olduğunu söyledi. Çalışmaya katılan gençleri kutlayan Mustafa Özuslu, “Gençlik gelecek demek. Daha yenilikçi fikirlerin kolayca konuşulabildiği, bizim kuşaklara göre daha farklı bakış açısı, farklı enerji ve daha farklı tasarımla, cesaret ile meselelere bakması bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Gençleri önemsiyoruz, iyi ki buradalar ve bu çalışmayı yapacaklar” dedi.

30 Ekim İzmir ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananları hatırlatan Özuslu, “Depremin sonrasını değil, öncesini konuşmalıyız. Çünkü sonrası trajedi. O binalar yıkılmamalıydı. Mühendislik buna cevap veriyor mu? Veriyor. Deprem kuşağında dahi güvenli binalar yapılabilir. Buna en iyi örnek Japonya. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin deprem kuşağında yer aldığının bilincinde ve bu alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Ama tüm ilgili kuruluşların ve devletin de bu çalışmaların içinde olması gerekir” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İzQ Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kızılgüneşler de IDEATHON kapsamında İzmir’in dayanıklılığını ve dirençliliğini arttırmaya, arama kurtarma çalışmalarının etkinliğini iyileştirmeye yönelik olarak ortaya koyulacak her fikri çok önemsediklerini belirtti. Bu alanda gösterilen çabaları gönülden takdir ettiklerini dile getiren Emre Kızılgüneşler, “Takımlarımızın ortaya koyacağı bu fikirlerin mevcut sistemlerimizi geliştirmemize fayda sağlayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda farklı afet senaryoları karşısında daha hazırlıklı olacağımıza katkı sağlayacağına da eminiz” ifadelerini kullandı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise afetlere karşı hazırlık olmanın önemine değinerek, “Bu çalışmalar bizleri toplum olarak afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirecek teknolojiye dayanan yenilikçi fikirler, çözümler üretmeye teşvik ediyor. Doğal afetler yaşamlarımızı derinden etkileyen olaylar. Bu nedenle onlara karşı daha etkinli adımlar atmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Program kapsamında 2 ile 4 kişiden oluşan 15 kişilik takım, 17 ve 18 Kasım tarihlerinde gün boyunca afet konusunu yeni teknolojiler ekseninde ele alarak proje üretecek. Takımlarda en az bir kadın bulunma şartı da var. Gençlerin afetlere karşı daha hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum, dayanıklı şehirler yaratmak için hazırladıkları projeler, jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren 3 takım ödüllendirilecek.