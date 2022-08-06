Türk Kızılay Gaziemir Şubesi, “İzmir’den Kahramanmaraş'a Gönül Köprüsü” projesi için kolları sıvadı.İZMİR (İGFA) - Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Dr. Davut Dinçel, Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, Arnavutköy Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Recep Tecirli, Kızılay Kahramanmaraş Kadın Kolu Başkanı Fatma Deveboynu, Gençlik Kolu Başkanı Gamze Gezinir ve Kızılay İl yönetim kurulu üyesi Hacı Ertürkmen “İzmir’den Kahramanmaraş a Gönül Köprüsü Projesi’ndeki faaliyetleri anlatmak için, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Proje kapsamında ilk gün Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesinin belirlediği yetim aileleri evlerinde ziyaret edilerek nakit ve gıda yardımında bulunuldu. Projenin ikinci gününde Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın katılımı ile Andırın ilçesinde 500 öğrenciye giyim malzemelerinden oluşan karne hediyeleri dağıtıldı.

Projenin üçüncü gününde Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen’in ev sahipliğinde öğretmen ve idarecilere Dr. Davut Dinçel tarafından “Kızılay Faaliyetleri ve Gönüllülük” semineri verildi. Seminer sonunda Dinçel’e Andırın Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Cuma Emeç’in teşekkür plaketi takdim edildi.

Türk Kızılay Gaziemir Başkanı Dr. Davut Dinçel göreve başladığı 4 yıl içinde gönül köprüsü projelerinin 9.’sunu Kahramanmaraş'a yaptığını açıkladı. Kahramanmaraş'ta gördükleri ilgi ve misafirperverlik için projenin tüm paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür etti.