İzmir’den deprem bölgesine destek çığ gibi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında bölgeye destekleri sürüyor. Kara, hava ve deniz yoluyla 11 tır, iki uçak ve bir gemi insani yardım malzemesi bölgeye sevk edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesine başlattığı destek çalışmaları artarak büyüyor.

11 tır, iki uçak, bir gemi insani yardım malzemesi Adana, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’a sevk edildi. 100 bin öğünlük sıcak yemek üretecek mobil mutfak bugün bölgede üretime başlıyor. Büyükşehir ekiplerinin arama kurtarma ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir'den deprem bölgesine yardım aktarmaya devam ediyoruz. Mobil ameliyathanemiz de faaliyete geçiyor” dedi.

Şu ana kadar kampanyayla 17 bin 765 yemek paketi, 974 gıda paketi, bin 374 hijyen paketi, 8 bin 985 battaniye, bin 481 uyku tulumu bağışı alındı.

Kampanyaya destek olmak isteyenler umuthareketi.izmir.bel.tr adresinden sunulan destek paketlerinden istedikleri miktarda satın alabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumsal desteklerle birlikte yardımsever yurttaşların dayanışma paketlerini de bölgeye ulaştıracak. Yardım malzemeleri Fuar İzmir ve Kültürpark’ta toplanmaya devam ediyor.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIMLAR ARTIYOR

Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 11 tır, iki uçak ve bir gemiyle toplamda 42 bin 830 battaniye, 2 bin 532 elektrikli ısıtıcı, 250 kömür sobası, 2 bin paket bebek bezi, 2 bin 480 yorgan, 3 bin yastık, 128 paket bebek maması, 3 bin 960 paket hijyenik ped, 64 bin 61 giyim malzemesi, 810 çift çizme, 400 yağmurluk, 3 bin 11 uyku tulumu, 2 bin 360 uyku matı, 6 bin 843 paket hijyen paketi, bin 286 gıda kolisi, 51 bin 956 su, 200 çadır, 500 çadır zemin malzemesi, 290 kamp sandalyesi, 24 koli anne bebek kolisi, 10 bebek yatağı, 9 bin 650 cerrahi maske, 10 koli ilk yardım malzemesi, 10 ton yakacak, 500 hasta bezi, 200 powerbank, 144 adet 5 litre su, bin 200 adet 1,5 litre su, 514 yatak süngeri gönderildi.