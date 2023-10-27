İzmir’de suç örgütüne darbe

İzmir’de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yasadışı silah ve mühimmat ticareti suç faaliyeti içerisinde olan 3 ayrı grup çökertildi.egehurbakis.com / İZMİR (İGFA) - Alınan bilgiye göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa KOM Büro Amirliği ile koordineli olarak operasyon düzenledi.

Farklı günlerde 12 ikamet, 2 iş yeri ve 1 araçta yapılan operasyonda; 23 adet Tabanca,1 adet Akrep olarak tabir edilen Otomatik Tabanca,1 adet Susturucu, 2 Adet Tüfek, 29 adet Tabanca Şarjörü,1655 adet çeşitli çaplarda Fişek, 1 adet uzun namlulu AK-47 Fişeği,69 adet Çekirdek, 11 adet Kovan,1 adet silah deneme istasyonu olarak kullanılan kum havuzu, 1 adet Balistik Yelek, Çok sayıda silah parçası, - Çok sayıda silah yapımında kullanılan alet,Yaklaşık 20 gram Esrar Maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheliden 2’si tutuklanırken yapılan operasyonlar ile yasadışı silah ve mühimmat ticareti suç faaliyeti içerisinde olan üç ayrı grup çökertilmiş oldu.