İzmir zehirsiz kent olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buğday Derneği’nin yürüttüğü Zehirsiz Kentler Kampanyası’nın talepleri doğrultusunda İyi Niyet Belgesi’ni imzaladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliğiyle yürüttüğü “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi kapsamında başlatılan Zehirsiz Kentler Kampanyası’na katılma kararı alarak tüm canlıların yaşamını tehdit eden pestisitlerden ve biyosidal ürünlerden arınma yolunda kararlı bir adım attı.

Kampanya talepleri doğrultusunda imzaladığı ‘Zehirsiz Kentlere Doğru İyi Niyet Belgesi' ile İzmir halkının daha temiz ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için 2025 yılına kadar herbisit (ot zehiri) kullanımının sonlandırılmasının ve 2040 yılına kadar zararlılarla mücadelede tamamen ekolojik ve doğa dostu uygulamalara geçileceğinin sözünü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zehirsiz kentlerin öncü belediyeleri arasına adını yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi’nden sonra, İyi Niyet Belgesi’ni imzalayan Türkiye’nin dördüncü belediyesi oldu.

Egemenlik Evi Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu ve Ertuğrul Tugay, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Kerem Girişken, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Huri Aldırmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Mesul Müdürü Gülşah Erginer, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Strateji Kurulu Üyesi Oya Ayman, Ege Bölgesi Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Pembe Albayrak Emül, Proje Yürütücüsü İstem Sever ve İletişim Koordinatörü Ayşe Nur Ayan katıldı.

İyi Niyet Belgesi’nin imza töreninde bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uğruna çalıştığınız meseleler, bizim de meselelerimiz. Bizim de çözüm bulmak istediğimiz konular. Ortak bir irademiz var. Zehirsiz İzmir için çalışmak son derece önemli. Bu konuda hedeflerimiz büyük olmalı. Kentte de kırda da zehir kullanmamamız lazım” dedi.