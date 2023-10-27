İzmir Yeni Foça Yat Limanı hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kendi arıtma sistemlerinin yer aldığı en çevreci özelliğe sahip İzmir Yeni Foça Yat Limanı'nın hizmete açılış törenine katıldı.İZMİR (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'de düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çekerek saldırıları nefretle kınadığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra yat limanı açılışında yaptığı konuşmada bir denizcinin oğlu olan ve denizciliği çok iyi tanıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın vizyonu ve kaptanlığında büyük mesafeler kat eden denizcilik sektöründeki gelişimden bahsederek, sektöre yapılan yatırımlara vurgu yaptı. "Türk sahipli deniz ticaret filosunun dünyada 17. sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt ton ile 12. Sıraya yerleştiğini belirten Uraloğlu, Türk Bayrağı, artık denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır" diyen Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 37 olan tersane sayısını da 85'e yükselttiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dünya süperyat endüstrisinde parlayan bir yıldız olduğunu belirterek, kaliteli üretim ve rekabetçi fiyatlar, Türkiyenin rakiplerini bir bir geride bıraktığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, ÖTV'siz yakıt ile sektöre büyük oranda destek sağlandığını, 2004 yılından itibaren, sicillerimize kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirdiklerin belirten Uraloğlu, sektöre yaklaşık 11 milyar lira ÖTVsiz yakıt desteği verildiğini hatırlattı.