İzmir Urla'da 15 Temmuz coşkusu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İzmir'in Urla Cumhuriyet Meydanı’nda tören programı düzenlendi. İZMİR (İGFA) - Düzenlenen programa, Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Deniz Albay Hüseyin Çoban, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, daire amirleri, Şehit yakınları, Gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başlayan program Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Türk Milleti olarak, 6 yıl önce tarihin en karanlık günlerinden birinin yaşandığını dile getiren Dayanç; “Askeri yapılar içerisine yuvalanmış terör örgütü FETÖ üyesi bir grup tarafından, Türk Milletine, Türk Devletine ve Milli İradeye karşı alçakça bir kalkışmada bulunulmuş, istikbalimize açıkça ipotek konulmaya çalışılmıştır” dedi.

Tarihi şanla şerefle dolu Yüce Türk Milleti öyle üç beş çapulcuya pabuç bırakacak bir millet asla değildir diyen Dayanç, “Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, yedi düvele karşı destansı bir kurtuluş mücadelesi verip, vatanın her karış toprağını şehit kanlarıyla sulayarak kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti ne pahasına olursa olsun ilelebet payidar kalacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Program Kuran-ı Kerim Tilaveti ve duasının yapılması, anı defterinin imzalanması, 15 Temmuz konulu şiir ve sinevizyon sunumları ile gece boyunca devam etti.