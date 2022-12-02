İzmir turizminin önemli ismi Bülent Tercan'a büyük onur

İzmir turizminin önemli isimlerinden olan Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, İzmir Ticaret Odası bünyesinde çalışacak Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Ticaret Odası yönetim kurulu tarafından alınan karardan büyük onur duyduğunu kaydeden Bülent Tercan, 5174 sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde oluşturulan kurulda tüm bilgi ve birikimim ile hizmet vermeye gayret edeceğini söyledi.

Hem turizmci, hem sanayici kimliğiyle kentin ekonomik, ticari ve sınai kalkınmasınakatkı koymak adına önerilerini ifade edeceğini kaydeden Tercan, "İzmir’in hem turizm alanında hem de sanayide özellikle ara eleman bulamama konularında büyük sorunları var. Başta başkanımız Mahmut Özgener olmak üzere tüm İZTO yönetimine bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim" dedi.

TURİZMDE HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ

İzmir’in önemli sorunları bulunduğuna dikkat çeken Tercan, "Turizm konusunda sahip olunan tüm turistlik değerlere rağmen pastadan hak ettiğimiz payı alamamamız can acıtıyor. Komşumuz Yunanistan’da hatta Türkiye’de bile İzmir’deki turizm potansiyellerinin çok daha azına sahip şehirlerin beş kat fazla turizm gelirine sahip olması, sıkıntıları uzun süredir dile getirdiğimiz halde çözüm yolunda ilgililerce adım atılmaması kabul edilebilir bir durum değil. Yüksek İstişare Kurulu’ndaki çalışmalarımızla kent turizmini canlandıracak adımların atılmasına vesile olmak istiyorum" diye konuştu.

Mesleki eğitim konusundaki eksikliklere de değinen Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, meslek eğitiminin özendirilmesi ve yaygınlaştırılması için de ellerinden gelen çalışmayı yapacağını kaydetti.