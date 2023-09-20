İzmir TEKNOFEST'e hazır

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü ve son durağı olan İzmir'de 27 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında teknoloji severlerle buluşacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiren TEKNOFEST, İzmir'de yeni rekorlar kırarak ayakları yerden kesmeye devam edecek.

27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik, İzmir'de teknoloji ve girişim yarışmaları, gökyüzünde görsel şölen yaşatan hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri ve konserlerle bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu bir serüven yaşatacak.

TEKNOLOJİ GELİŞTİREN BİR TÜRKİYE

Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve "Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye" hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te bu yıl ilk defa Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda 34 girişim 3 milyon 750 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

İzmir etabında "Turizm Teknolojileri ve Oyun Çevre", "Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri", "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" temalarında yarışacak girişimci yarışmacılar burada en iyisi olmak için mücadele edecek.

DENEYAP MAKEATHON YARIŞMASI

Ayrıca Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon, Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinlikleri de milli teknoloji hamlesine İzmir'de katkı sunmaya devam edecek. TEKNOFEST İzmir'de ilk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması da düzenlenecek.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini ve sunum yeteneklerini pekiştirecek olan yarışmalar aynı zamanda ürünleştirme sürecini ve marka geliştirmeyi deneyimleyen bir nesil yetişmesini de amaçlıyor.

Festival kapsamında 81 ilden 132 farklı Deneyap Teknoloji Atölyesi'nden ortaokul, lise/üzeri seviyesinde 913 takım, 2 bin 592 öğrenci Deneyap Fikir Maratonu'na başvuruda bulunurken, öğrencilerin danışmanları tarafından desteklendiği yarışmada toplam 327 takımda bin 55 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı.