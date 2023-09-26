İzmir TEKNOFEST'e hazır

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan Teknofest, bu yıl İzmir'de gerçekleşiyor. 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek olan etkinlik, teknoloji, bilim, havacılık ve uzay tutkunlarını bir araya getirecek.İZMİR (İGFA) - Teknofest, her yıl binlerce ziyaretçiyi teknoloji ve inovasyonun en son trendleriyle buluşturuyor. Bu yılki etkinlik, daha önce hiç olmadığı kadar büyük ve etkileyici olacak. Katılımcılar, ilham verici havacılık gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu beş günlük bir programın keyfini çıkaracaklar.

Teknofest'in en öne çıkan yönlerinden biri, gençleri teknoloji ve havacılıkla buluşturarak onları bu alandaki kariyer fırsatlarına yönlendirmesi. Geleceğin mühendisleri, pilotları ve teknoloji liderleri burada bir araya geliyor ve deneyim kazanma şansı buluyorlar.

Kemal Taha Akgül, Teknofest'in Türkiye'nin teknolojik potansiyelini ve genç yeteneklerini sergileyen önemli bir platform olduğunu belirterek, gençleri bu alana teşvik etmenin ve teknolojiyi desteklemenin önemini vurguluyor.

Teknofest, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. İzmir'de gerçekleşecek olan bu büyük etkinliği kaçırmamak için 27 Eylül - 1 Ekim tarihlerini takvimlerinize işaretleyin. Teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat!