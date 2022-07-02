İzmir Seferihisar'da 1 dekarlık alanda çıktıklı yolda 320 kilogram ürün aldılar

Tarım ve Orman Bakanlığı 2016 yılında kırsal kesimde yaşayan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için; bilgi, yöntem sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek, kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulamak amacıyla “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” çalışmasını programa aldı.İZMİR (İGFA) - 2016 yılında Seferihisar Düzce’de Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen ekinezya fideleri ilk kez toprakla buluşturuldu.

Proje kapsamında bölgede bulunan girişimci kadın çiftçilerimize Tıbbi Adaçayı, İzmir Kekiği, Ekinezya ve Lavanta yetiştiriciliği konusunda eğitimler verilerek, ETAE ve İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tıbbi Adaçayı, İzmir Kekiği ve Ekinezya broşürleri dağıtıldı.

Projenin başladığı günden bu yana gelinen noktayı anlatan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, bir çiftçiye 1 dekar alanda 8 bin adet ekinezya fidesi vererek çıktığımız yolda üreticilerin gösterdiği özen sayesinde 320 kilogram ürün aldıklarını anlattı.

Ürünün pazarlama noktasında da sıkıntı yaşanmadığını anlatan Özen, "Bu ilk tohumların ardından ilerleyen yıllarda tüketicinin bitkisel ürünlere olan yoğun ilgisi, pandemi sürecinde bağışıklığı güçlendiren alternatif bitki çayları arayışı ve Düzce çiftçisinin ekinezya bitkisini benimsemesi ile birlikte ekinezya üretimi popüler oldu” dedi.

2021 yılında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve İzmir tarımına damga vuran Tarımda 35’in İzi kapsamında da ”Seferihisar Düzce Köyünde Ekinezya Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi”nde yüzde 75 hibe ile Düzce’de 10 üreticiye 10 dekar alan için 60.000 adet ekinezya fidesi verdiklerini belirten Özen “Toprakla buluşturmak üzere üreticilerimize dağıttığımız bu fidelerle Düzce artık Ekinezya ile anılıyor ve muhteşem rengiyle ekinezya Düzce’ye ve Seferihisar’a çok yakışıyor. Hatta artık adına bir festival bile yapılıyor. Bu başarıyı görmek, üreticilerimizle bu başarıyı yakalamak ve İzmir tarımına önemli bir ürün kazandırmaktan dolayı onurlu ve gururluyuz" diye konuştu.