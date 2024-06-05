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İzmir savunma sanayi fuar merkezi olabilir

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'WA Batı Anadolu Ticaret Forumu'nda iş dünyası ve sivil toplum örgütleri bir araya geldi Forumun ilk gününde konuşmacılar arasında yer alan Doç Dr Sadık Akyar, Efes Tatbikatı’nın savunma sanayimizin tanıtımı için de çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “İzmir bu sayede savunma sanayisinin de fuar merkezi olabilir” dedi

GÜNDEM 05.06.2024, 16:20
İzmir savunma sanayi fuar merkezi olabilir

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'WA Batı Anadolu Ticaret Forumu'nda iş dünyası ve sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Forumun ilk gününde konuşmacılar arasında yer alan Doç. Dr. Sadık Akyar, Efes Tatbikatı’nın savunma sanayimizin tanıtımı için de çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “İzmir bu sayede savunma sanayisinin de fuar merkezi olabilir” dedi.İZMİR (İGFA) - Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen forumun ilk gününde Ege Savunma Sanayi, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (ESAS) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uçar yönetiminde gerçekleşen ‘Savunma Sanayi ve Gelecek’ adlı oturumda Emk. Kurmay Albay, Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrt. Üyesi Sadık Akyar ve Çeliker Teknoloji AŞ. Kurucusu Mustafa Çeliker katılımcılara seslendi.

SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜ ÇOK GENİŞ BİR ALAN

Savunma sanayi denince insanların aklına ilk olarak silahların geldiğini belirten Doç. Dr. Akyar, “Savuma sanayi aslında, askerin giydiği yelekten, başına taktığı kaska, yediği konserveden içtiği suya kadar hayata dair her alanda geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bu ürünleri üretebilecek olan firmalarımız NATO’nun ve BM’nin açmış olduğu ihaleleri takip ederlerse çok faydası olur” dedi.

“EFES TATBİKATI FUAR İLE BİRLEŞTİRİLEBİLİR”

Ege Bölgesi’nin güçlü yönünün turizm olduğunu ve bu güçlü yönü üzerinden strateji gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Akyar, savunma sanayinin kongre, fuar, sergi ve diğer tüm aktivitelerinin İzmir’de olabileceğini dile getirdi.  Geleneksel olarak her yıl yapılan Efes Tatbikatı’nın bu alan için de çok iyi bir fırsat olduğunu aktaran Doç Dr. Akyar, gelecek yıl yapılacak Efes Tatbikatı sırasında burada İDEF benzeri ve hatta çok daha büyük bir fuar kurulmasının Türk Savunma Sanayisi’ne çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Savunma sanayinde ithalatçı ülkelerin sorduğu en önemli sorunun “Bu ürünü üretici ülke kullanıyor mu? Kullanıyorsa nasıl? Nerede?” soruları olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Akyar, “İşte bu fuarda sergilenen ürünlerin, ertesi gün tatbikat dışında, büyük bir uluslararası gösterisi yapılması, böyle bir etkileşim, birleşme olması Savunma Sanayimize çok büyük katkı sağlar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİM İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Oturumun ikinci kısmında Mustafa Çeliker, gelişen teknoloji ile birlikte artık ülkeler arası savaşların geleneksel cephe savaşlarından farklı olarak hibrit şekilde ve insansız otonom ya da uzaktan kontrol edilen araçlarla yapıldığına dikkat çekti. İnsansız hava araçları alanında Türkiye’nin dünyanın öncü ülkeleri arasında yer aldığını da vurgulayan Çeliker, hedeflerinin Kütahya- İzmir arasında kurulacak kümelenmelerle yazılımından motoruna, plastik ekipmanlarından, gövdesine kadar tüm parçalarıyla tamamen yüzde yüz yerli drone üretimi gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Bu konuda forum katılımcılarına seslenen Çeliker, tüm işbirliklerine açık olduklarını dile getirdi.

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