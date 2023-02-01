İzmir Narlıdere'ye Arnavutluk'tan yeni kardeş

İzmir'de Narlıdere Belediyesi, mecliste alınan kararla Arnavutluk’un Elbasan Belediyesi ile kardeş oldu.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in başkanlığında gerçekleştirilen Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Narlıdere’ye bir kardeş daha geldi. Mecliste alınan kararla, Arnavutluk’un Elbasan Belediyesi ile Narlıdere Belediyesi arasında ‘kardeş şehir’ ilişkisi kurulması kararı alındı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yurt içinden ve yurt dışından birçok belediye ile ortak çalışma zemini yarattıklarını ifade ederek, “Belediyelerle kurduğumuz kardeşlik ilişkileri, kentlerimizin güçlenmesine katkı sağlıyor. Kardeş belediyelerimizle sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda karşılıklı projelere imza atıyoruz. Küreselleşmenin her geçen gün kendini daha çok hissettirdiği dünyamızda, yurt dışından belediyelerle yapılan işbirlikleri bizim için ayrı önem taşıyor. Çünkü deneyimleri ne kadar çok paylaşır ve onlardan faydalanırsak çevresel ve sosyal kalkınmayı daha ileri noktalara taşıyabiliriz. Arnavutluk bizim dost ve kardeş ülkemiz. Tarihten gelen güçlü bağlarımız ve birçok alanda işbirliklerimiz var. Elbasan’ın nüfus oranıyla Narlıdere’mizin nüfus oranları birbirine çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. İki belediye arasındaki işbirliğinin kültürel ilişkinlerin tanıtımına, kentsel gelişimin sağlanmasına ve barışa katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.